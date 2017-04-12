- Üniversite yolunda meydana gelen kazada yaralanan 3 kız öğrenciden biri hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Püren Şahin, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti



ADANA - Adana'da midibüsle çarpışan otomobildeki 3 üniversiteli kız öğrenciden 21 yaşındaki Püren Şahin, olaydan 2 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza 10 Nisan Pazartesi günü yaşandı. Çukurova Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler Elif Farsak (21), Elmas Cansu Şen ve Püren Şahin sınava girmek için 01 CSR 23 plakalı otomobille ile yola çıktı. Farsak yönetimindeki otomobil, üniversite yerleşkesindeki Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu yakınında, çukura düştü. İddiaya göre, çukura düşen aracının lastiği patlayınca Farsak otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra sürücüsü öğrenilmeyen 01 J 0294 plakalı midibüsle çarpıştı. Kaza'da otomobilde bulunan üç öğrenci yaralandı.

' 21 yaşındaki genç kız hastane hayatını kaybetti'

Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Elif Farsak ve Cansu Şen'i Adana Balcalı Hastanesine kaldırırken, Püren Şahin Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Püren, yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma kaldırıldı, gece saatlerinde ise fenalaşan genç kız, kurtarılamadı. Yaralılardan Elmas Cansu Şen ve sürücü Elif Farsak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Kazazede kızların arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu'

Kaza'nın haberi alan genç kızları arkadaşları olay yerine geldiler. Olay yerine gelen kızlardan bir tanesi gözyaşlarını tutamazken, cankur ekipleri genç kızı güçlükle sakinleştirdi. Öte yandan, kazadaki genç kızların erkek arkadaşı ise aracı içine bakarak, olayın şokunu atlamaya çalıştı.

(CNK-