Üniversite Yerleşkesinde Ulaşımda Bisiklet Dönemi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Yerleşkesi içinde ulaşımda bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, CÜ Rektörlüğü ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü arasında Fiziksel Aktivite İmkanlarının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü imzalandı.



Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Senato Salonu'nda düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, obezitenin çağın en büyük hastalıklarından birisi olduğunu ve bunun da hareketsizlikten kaynaklandığını belirtti.



Sağlıklı Hayat Projesi kapsamında üniversitenin de yapması gereken birçok çalışma olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:



"Gerek çalışanlarımız gerekse hocalarımız sürekli oturduklarından dolayı harekete ihtiyaç duydukları kesin. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığı ve Sivas Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile böyle bir protokol yapıyoruz. Bu protokol 3 yıl geçerlidir. Üniversitemize 100 bisiklet verilecek. Üniversite yerleşkesi içerisindeki yollarımıza bisiklet yolu projelerimiz de var. Bunun yanı sıra bisiklet park istasyonları oluşturacağız. Teslim edilen bisikletler bu istasyonlarda bulunacak. Öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlarımız bu bisikletten istifade edecekler."



Halk Sağlığı İl Müdürü Levent Sağlam da protokolle üniversite çalışanları ve öğrencileri hareketli hayata teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.



Protokol imza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Halk Sağlığı Şube Müdürü Ebru Aktaş da hazır bulundu.