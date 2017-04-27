Üniversite ve Savcılık Arasında Eğitim Protokolü

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer arasında imzalanan protokolle hükümlülere yönelik madde bağımlılığı, mücadele yöntemleri, rehabilitasyon süreci ve sağlıklı yaşam konularını kapsayan bir eğitim modülünün uygulanmasına yönelik işbirliğinin imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, imzalanan protokolle ilgili eğitim modülünün, BEÜ Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenleneceği kaydedildi.