Üniversite Sınavları Suşehri'nde de Yapılacak

AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Rüstem Yüce, üniversite sınavlarının 2018 yılından itibaren ilçede de yapılacağını belirtti.



Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim alanında bir hizmetin daha Suşehri'ne kazandırılmasının büyük mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Sınavların ilçede yapılması konusunda herhangi bir eksiğin olmadığını ifade eden Yüce, şunları kaydetti:



"İlçemizde tüm okullarımızın fiziki donanımları yenidir, herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Sınavlarda görev alacak personel sayımızda dahi herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Her yıl öğrencilerimizin üniversite hayatını belirleyen, Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ve Lisans Yerleştirme (LYS) sınavları bundan böyle 2018 yılında ilçemizde yapılacak. Bu alınan karar, sadece Suşehri'nde bulunan öğrencilerimizce değil, çevre ilçelerimizde bulunan öğrenciler tarafından da mutlulukla karşılanmıştır. Gerek Suşehri ilçemizdeki öğrencilerimiz, gerekse yakın komşu ilçelerimizde bulunan öğrencilerimiz bundan böyle YGS ve LYS sınavları için illere gitmesine gerek kalmayacaktır. Bu konuda bizlere yardımcı olan, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, sınavların ilçemizde yapılmasında büyük emeği olan Sivasımızın medari iftarı olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese ilçem, öğrenciler ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum."



Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda Organik Tarım ve Çocuk Gelişimi bölümlerinin açıldığını, bu açılan bölümlerin bu yıl öğrenci alımına başlayacağını dile getiren Yüce, "Bugüne kadar bizlere ve AK Partiye güvenen Suşehri halkına her zaman her şeyin en güzelini getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Suşehri halkı hizmetlerin en güzeline layıktır. Bizlerin ortak paydası Suşehri sevdasıdır." dedi.