Üniversite Servisinde Patlama İddiası: 7 Yaralı (2)
Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.
Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü. Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından minibüsten dumanların yükseldiğini belirttiler.
Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
- İstanbul