Üniversite Servisinde Patlama İddiası: 7 Yaralı (2)

Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.

Üniversite Servisinde Patlama İddiası: 7 Yaralı (2)

Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.  Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından minibüsten dumanların yükseldiğini belirttiler.

Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

- İstanbul

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