Üniversite Servisinde Patlama İddiası;5 Yaralı (3)

Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.



Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



POLİS İNCELEME YAPIYOR



Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede servis minibüsünde çok sayıda çivi buldu. Ekipler, patlamada el yapımı patlayıcı ihtimalini de değerlendiriyor.Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından minibüsten dumanların yükseldiğini belirttiler. - İstanbul