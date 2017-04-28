Üniversite Öğrencisine Silah Zoruyla Tecavüz Ettiği İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Denizli'de, internette satış sitesine ilan veren kızı kandırdıktan sonra silahla tehdit ederek tecavüz ettiği ileri sürülen şahıs tutuklandı.



Olay dün Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi Gökpınar Baraj göleti yanındaki ormanlık alanda meydana geldi. Denizli'de bir cam fabrikasında çalışan ve evli olan S.E. (26) iddiaya göre kıyafet alma bahanesiyle, geçimini sağlamak için internet sitesi üzerinden kıyafet satışı yapan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D. ile irtibata geçti. Kıyafetleri ablasına göstereceklerini söyleyen zanlının, kızı arabaya bindirip silahla tehdit ederek tecavüz ettiği ileri sürüldü. Dokuzkavaklar Mahallesine şahıs tarafından bırakılan kız, karakola giderek şikayette bulundu.



Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra S.E.'yi kısa sürede yakaladı. Yapılan aramada S.E.'nin üzerinde, olayda kullandığı belirlenen kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette sorgusu biten S.E., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan ve yüzündeki ve kollarındaki tırnak izleri dikkat çeken S.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ