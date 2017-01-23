Üniversite Öğrencisinden Örnek Davranış

Malatya'da üniversite öğrencisi genç, parkta içinde 950 lira para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı belediye ekiplerine teslim etti.



Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vilayet Parkı'nda yürürken yerde bir cüzdan bulan İnönü Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Tatar, cüzdanı Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.



Zabıta görevlileri cüzdanı incelediklerinde içerisinde 950 lira para, kredi kartları ve ehliyet buldu.



Bilgilerden cüzdanın sahibine ulaşan ekipler, para ve kartları sahibine teslim etti.



Tatar, cüzdana hiç bakmadan belediye ekiplerine getirdiğini, sahibine ulaşmasına sevindiğini söyledi.



Cüzdan sahibinin babası Ramazan Akdağ ise kızının cüzdanını kaybettiğini belirterek, Tatar'a örnek davranışı için teşekkür etti.