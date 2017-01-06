Üniversite Öğrencisi Kızı Kaçırma Girişimi İddiası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, üniversite öğrencisi genç kızı zorla kaçırma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



İddiaya göre, 156 Jandarma İmdat Hattı'na, Ağaköy'deki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 18 yaşındaki H.T'nin, fakülte kütüphanesinden Selçuk Kız Öğrenci Yurdu'na yaya olarak gittiği sırada, beyaz minibüsten inen tanımadığı bir erkek tarafından zorla kaçırılmak istendiği bildirildi.



Kız öğrencinin zanlının elinden ani bir hareketle kurtulduğu ve bağırmaya başladığı, çevredeki diğer öğrencilerin durumu fark etmesinin ardından şüphelinin aynı araçla olay yerinden kaçtığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.



Tanıkların ifadeleri ve çevredeki kamera görüntülerinden aracın plakası tespit edildi.



Gözaltına alınan zanlı K.K. (37), ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.