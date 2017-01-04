Üniversite Öğrencisi Kirasını "Müzikle" Denkleştirdi

Edirne'de üniversitesi öğrencisi Onur Kadirbaş, kirasını denkleştiremeyince çareyi gitarıyla sokakta konser vermekte buldu.



Saraçlar Caddesi'nde gitarıyla konser veren gencin önündeki gitar kılıfının üzerindeki kartona yazılmış "Kira çıkışmadı" yazısı dikkat çekti.



Kadirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuduğunu, arkadaşlarıyla paylaştığı evin kirasını denkleştiremediği için gitarıyla sokakta konser verdiğini söyledi.



İhtiyacı olan parayı kısa sürede topladığını belirten Kadirbaş, yardımsever Edirnelilere teşekkür ederek, "Hava soğuk olduğu için bana acıdılar diye düşünüyorum. Ama küçük yaşta başladığım müzik, hayatımın pek çok alanında imdadıma yetişiyor." dedi.