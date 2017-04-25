Üniversite öğrencilerinin yemeğine anne eli değdi

-Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'da önlüğünü giydi gönüllü annelerle birlikte yemek yaptı öğrencilere ikram etti



DÜZCE - Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından "Anne Eli" projesi adı altında düzenlenen etkinlikte gönüllü anneler öğrenciler için yemek yaptı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'da mutfak önlüğünü giydi. Gönüllü anneler ile birlikte yemek yaparak, öğrencilere ikram etti.

Düzce Üniversitesi mutfağına bugün anneler girdi. Gölyaka Meslek Yüksek Okulu tarafından hazırlanan "Anne Eli" projesi adı altında düzenlenen etkinlikle öğrencilere sürpriz yapıldı. Rektör Nigar Demircan Çakar, gönüllü annelerle birlikte ilk önce mutfağa girdi . Yaprak sarması, çorba ve yemek yapan anneler bu yemekleri öğrencilere dağıttılar. Öğrenciler annelerin hazırladığı yemeklerin yanı tepsilerinde "Bu yemek bitecek" gibi küçük notlarda buldular.

Öğrenciler, "Evimizden uzaktayız. Çok güzel ve değişik bir etkinlik oldu kendimizi evimizde gibi hissettik" dediler. Gönüllü anneler ise böyle bir projede olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek "Anne eli ile çocuklara yemek hazırladık" ifade ettiler.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nigar Çakar ise "Annelerin içinde olduğu hiçbir şey lezzetsiz keyifsiz ve mutsuz olması düşünülemez. Öğrencilerimizin yüzde 93'ü il dışından geliyor. Düzceli öğrenci oranımız sadece yüzde 7. En zor sınav dönemlerinde, en zor zamanlarında annelerinden babalarından ayrı Düzcemizde geçiriyorlar. Bizde hiç olmazsa anneler günü arifesinde anne eli projesi ile Gölyaka Meslek Yüksek Okulumuzun öğrencilerine ufakta olsa anne eli lezzeti karışmış olsun diye arzu ettik. Çokta güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah öğrencilerimizde mutlu ve memnun kalmışlardır" dedi.

Öğrenciler gönüllü anneler tarafından hazırlanan yemekleri afiyetle yedikten sonra Rektör Çakar ve gönüllü annelere çiçek hediye ettiler.