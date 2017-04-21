Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Temin Ettiği İddia Edilen Taksi Şoförü Tutuklandı

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin ettiği iddia edilen taksi şoförü tutuklandı



EDİRNE - Edirne'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin ettiği iddia edilen taksi şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl başı gecesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan BESYO 1'inci sınıf üniversite öğrencisi A.M.K.'nın alkol ve madde kullandığı tespit edilmesi üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne sevk edildi.

Üniversite öğrencileri A.M.K., Ş.Y. ve M.M.B'nin sorgusunda uyuşturucuyu ticari taksicilik yapan B.Ö.'den temin ettikleri tespit edildi. Taksi şoförü B.Ö.'yü takip sonucunda üniversite öğrencilerine temin etmiş olduğu uyuşturucu maddeleri evlerine kadar servis ettiği tespiti yapıldı.

Toplanan deliller sonrası Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.