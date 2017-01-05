Üniversite Öğrencilerine Uygulamalı "Tarım Makinesi" Eğitimi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri, okul ve iş yerlerinde uygulamalı eğitim alarak mesleklerinde kalifiye eleman haline geliyor.



Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Bayat, yazılı açıklamasında, tarım makinelerinin geçmişten günümüze kadar önemli gelişim gösterdiğini belirtti.



Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünün ziraat mühendisleri için temel taşlardan biri olduğunu bildiren Bayat, şunları kaydetti:



"Son zamanlarda Ziraat Fakültesi'nin Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüne duyulan ilgi ve gösterilen önemden çok memnunuz. 2016 yılından itibaren 4. sınıfta, iş yerlerinde verilen uygulamalı eğitimle, mezunlarımız mesleğine daha hazır hale gelerek piyasada aranan elaman niteliğinde olacaklar. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez tarım makineleri alanında Çukurova Üniversitesi tarafından başlatıldı."