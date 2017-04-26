Üniversite Öğrencilerine E-Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezinde 'E-Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2017' düzenlendi.



Trakya Üniversitesi Girişimcilik Topluluğunun organize ettiği, İŞKUR, Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde gerçekleşen E-Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2017'de, Trakya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere girişimcilik tüyoları ve imkanlar konusunda bilgiler verildi.



İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam girişimciliğin önemine değinerek, "İstihdamın artırılması amacıyla İŞKUR, meslek edinmek isteyenlere meslek edindirme kursları, kendi işini kuracaklara yönelik girişimcilik kursları, toplum yararına programlar, işsizlere ve öğrencilere deneyim ve tecrübe kazandıran işbaşı eğitim programları düzenlemektedir. İşsizlere iş arama becerileri ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. İstihdam Fuarları, Kariyer Günleri, Girişimcilik Günleri düzenlenerek çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında istihdama katkı sağlamaya çalışmaktayız. Bir ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında, zenginleşmesinde girişimcilik büyük önem taşır. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, gençlerimizin kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bu zirvenin gençlerimize faydalı olmasını ümit ediyoruz" dedi.



Trakya Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu Eş Başkanı Özlem Taş, topluluğun girişimcilik faaliyetlerini anlatarak, "Girişimcilik Topluluğu olarak 2013 tarihinden beri öğrenci ve kariyer odaklı pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliği gerçekleştirmemizde katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.



Trakya Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu Eş Başkanı Recep Tayyip Kahraman, "Trakya Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz zirvemizin okulumuza katkıda bulunmasını diliyorum. Topluluk olarak öncelikli görevimiz Üniversitemizde daha önce atılmamış öğrenci merkezli adımlar atmak. Önümüzdeki sene daha büyük işler yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Girişimcilik Topluluğu Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Dr. Işıl Usta ise açılış konuşmasında, "2013 yılında kurulan Girişimcilik Topluluğu, öğrencilerin toplumsal gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan bir oluşumdur. Öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitime ek olarak her biri kendi alanlarında uzman konukların tecrübelerinden ve tavsiyelerinden faydalanabilecekleri organizasyonlar düzenlenmekte ve ufukları genişletilmektedir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliklerimizle iş dünyasında profesyonel isimlerle öğrencilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - EDİRNE