Üniversite Öğrencilerine Bisiklet Dağıtıldı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulunda öğrencilere bisiklet dağıtıldı.



Sağlık Bakanlığı ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi iş birliğinde "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında öğrencilerin fiziksel aktivitelerine katılımının teşvik edilmesini sağlamak amacıyla gönderilen bisikletlerden 60'ı Akseki Meslek Yüksekokuluna teslim edildi.



Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mücahit Köse, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sportif aktivitelerini önemsediklerini söyledi. Üniversite olarak teslim alınan bisikletlerin en etkin biçimde kullanılması için çaba göstereceklerini belirten Köse, "Üniversitelerin toplumda her anlamda örnek olması gerektiğine inanan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, gerek eğitim faaliyetlerimizi gerekse fiziki altyapımızı bu çerçevede oluşturmaya gayret ediyoruz." dedi.



Köse, bisikletlerin yeterli fiziksel aktivite içinde olmayan öğrencileri sağlıklı yaşama teşvik edeceğine inandığını dile getirdi.