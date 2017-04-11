Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanları İçin Barınak

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, sokak hayvanları için 8 barınak yaptı.



Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu Sinema ve Tiyatro Topluluğu öğrencileri tarafından sokak hayvanları için strafordan yapılan kulübeler ilçenin çeşitli yerlerine konuldu.



Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini söyledi.



Kulübeleri el birliği ile yaptıklarını belirten Aydın, "Çalışmada 10 öğrenci görev yaptı. Belediye, yüksekokul ve öğrenci arkadaşlar ihtiyaç duyulan malzemeleri ortaklaşa alarak 8 kulübe yaptık. Kulübelerde 22 sokak hayvanı barınabiliyor." dedi.



İlçede kışın sert geçtiğini vurgulayan Aydın, "Özellikle kış aylarında havalar çok soğuk oluyor. İlkbahar da aynı şekilde soğuk geçiyor. Hayvanlar üşümesin diye bizler de kulübeleri yaptık. Kulübeler artık onlar için ev oldu. Yazın da buralarda barınabilirler." diye konuştu.



Hayvanların yemek ihtiyacı için kulübelerin önüne kap da bıraktıklarını anlatan Aydın, kendilerinin yüksekokulun yemekhanesinden artan yemekleri getirdiklerini, vatandaşların da duyarlı davrandığını kaydetti.