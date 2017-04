Üniversite öğrencilerinden "Soğuk madene, sıcak karşılama" etkinliği

Kızılay Gençlik Topluluğu, madenden çıkan işçilere ayran ve poğaça ikram etti



ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Kızılay Gençlik Topluluğu tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde 'Soğuk Madene Sıcak Karşılama' adlı proje gerçekleştirildi.

BEÜ Kızılay Gençlik Topluluğu'nun organizasyonu ile gerçekleştirilen projede TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçilerine poğaça ve ayran ikram edildi. Vardiya çıkışı ve girişi esnasında yapılan ayran ve poğaça dağıtımında işçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türkiye Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, gerçekleştirilen etkinlikte madenden çıkan işçilerle sohbet ettiklerini anlattı. Madencilerin her zaman hatırlanması gerektiğinin altını çizen Aygün, "Bülent Ecevit Üniversitemiz kulübümüz ile yaptığımız Soğuk Madene Sıcak Karşılama sloganıyla yaptığımız bir etkinliğimiz var. Her sene farklı müesseselerde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ocaktan çıkan işçilerimizle sohbet ederek hem onlara ikramlar yapıyoruz. Kendilerine poğaça, su ve ayran ikram ediyoruz. Hem hatırlarını soruyoruz. Bu güzel bir şey bizim için. Maden deyince Zonguldak'ta TTK Genel Müdürlüğü geliyor. Madenlerin devam etmesinden yanayız. Her sene işçi arkadaşlarımızla beraberiz. Kızılay Kulübümüzdeki bütün arkadaşlarımız burada" diye konuştu.

BEÜ Kızılay Gençlik Topluluğu Başkanı İlhan Ala ise "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk önce Kozlu müessese müdürlüğünde başladık. Sıcak çorba ve ekmek dağıttık. Bu günkü etkinliğimizde de su, poğaça ve ayran ikram ettik. Madencilerimiz sadece kötü günlerde ve kazalarda değil, her gün yanlarında olmamız lazım. Zonguldak'ta yaşıyoruz. Ben buradan sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Biz BEÜ Kızılay Gençlik Topluluğu olarak Zonguldak'ta maden işçilerimizin, emekçilerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.