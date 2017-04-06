Üniversite Öğrencilerinden "Rölyef" Sergisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu öğrencileri tarafından "kağıt rölyef" sergisi açıldı.



AYBÜ Çubuk Merkez Yerleşkesinde bir hafta açık kalacak sergide, kursiyerler tarafından yapılan 3 boyutlu kağıt rölyef atölye çalışmaları yer alıyor.



Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, serginin açılında yaptığı konuşmada, öğrencilerin boş zamanlarını sanatla değerlendirmesi için açılan kursta ciddi bir emek sarf edildiğini söyledi.



Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ateş, "Öğrencilerimizin burada nakış gibi ince ince dokuyarak yapmış oldukları eserlerden oluşan sergiyi açmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirmek istiyorum. Gerçekten çok uğraş verdiler, ciddi emekler verdiler. Bizde böylesine istekli olan bu kardeşlerimize elimizden geldiğince imkan verdik." diye konuştu.



İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi ve kurs eğitmeni Saliha Demir de kursa katılan 12 öğrencinin yaptığı 25 çalışmanın sergilendiğini belirtti.



Serginin açılışına ilçe Halk Eğitim Müdür Yardımcıları Müslim Güzil ve Mehmet Haliloğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.