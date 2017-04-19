Üniversite Öğrencilerinden Kto Başkanı Hiçyılmaz'a Ziyaret

Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, vakıf ve Leyla'dan Sonra Erciyes Kulübü yöneticileri üyeleri ile böbrek hastası Soner Karapınar'ı makamında kabul etti.



Annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan 18 yaşındaki Soner Karapınar, İstanbul'u görme hayalini, Kayseri Ticaret Odası ve Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'a iletti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu, Leyla'dan Sonra Erciyes Kulübü yöneticileri de Soner Karapınar'ın bu isteğinin yerine gelebilmesi için Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı ziyaret edenler arasında yer aldı.



Hiçyılmaz, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bu tür faaliyetlere yer verdiklerini söyledi.



Hiçyılmaz, "1994 yılından bu tarafa faal olan bu vakıf, şimdiye kadar çok önemli hizmetlerde bulundu. Hastalarımızın kendilerini iyi hissetmeleri için gayret gösteriyoruz. Soner kardeşimiz de iki yıl önce böbrek nakli olmuş. Kendisi Galatasaraylı. Biz de onun taleplerini aldık ve yerine getireceğiz. Onun için de güzel bir moral olur. Soner gibi birçok hastamız var. Onların diyalize girdiği süre içerisinde kendileri hayatlarını kısıtlamak zorundalar çünkü iki günde bir diyalize bağlanmaları söz konusu ama nakil olduktan sonra Soner'de de görüldüğü gibi özgürlüklerine kavuşuyorlar. İstediği yere gidebilme şansına kavuşuyor" dedi.



Soner Karapınar ise, "İstanbul'u görmek istiyorum. Daha önce diyalize bağlıydım, ondan dolayı gidip göremedim. Sürekli aksilik çıktı. Sağlığıma kavuştum, bir engel kalmadı. Galatasaray stadına gidip göreceğim, futbolcularla bir araya geleceğim. İstanbul'un tarihi yerlerini gezeceğim için mutluyum. Bana bu konuda yardım eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Leyla'dan Sonra Erciyes Kulübü Başkanı Mehtap Korkut da, kronik hastalıkları bulunan çocukların hastanelerde güzel vakit geçirmelerini amaçladıklarını ifade etti. - KAYSERİ