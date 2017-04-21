Üniversite Öğrencilerinden İlkokul Ziyareti

İnönü Üniversitesi öğrencileri, toplumsal duyarlılık projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek çalışma yaptı.



İnönü Üniversitesinden bir grup öğrenci, toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Kale ilçesindeki İzollu İlkokulunu ziyaret etti.



Üniversite öğrencileri burada, ilkokul öğrencileriyle yüz boyama, tiyatro ve canlı müzik etkinlikleri gerçekleştirdi.