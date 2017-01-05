Üniversite Öğrencilerinden Haleplilere Yardım Kampanyası

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Halepliler için yardım kampanyası başlattı.



Öğretim görevlisi Yusuf Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin Halepli mazlumların yaşadıkları karşısında sessiz kalmadığını söyledi.



Öğrencilerin, ailelerinin gönderdiği harçlıklarla aldıkları ve yardımseverlerden topladıkları giysi, gıda, battaniye, ayakkabı ve ilaç yardımlarını Haleplilere göndermek üzere Seydişehir İnsani Yardım Vakfına teslim edeceğini belirten Uzun, "Mutluyuz. İnşallah oradaki insanlarımızın da mutlu olmasına vesile oluruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.