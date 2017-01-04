Üniversite Öğrencilerinden Haleplilere Yardım

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (YURTKUR) Türk Kızılayı ile Halep'ten tahliye edilen Suriyeliler için düzenlenen kampanya kapsamında, İstanbul'daki üniversite öğrencileri ve yurt personelinin desteğiyle toplanan yardımlar yola çıkarılmak üzere hazırlanıyor.



YURTKUR İstanbul İl Müdürü Cemil Bağlama, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" sloganıyla organize edilen kampanyanın, 81 ildeki il müdürlüklerinin desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.



Bağlama, toplanan yardımların Türk Kızılayı'nın desteğiyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Bu yardımları, öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte organize ettik. Öğrenci, kendi cebinden, yemek parasından, harçlığından getirerek yardım etti. Kendileri gittiler marketlerden alışveriş yapıp getirdiler. Personelimiz, kendi aralarında para topladı. Yatak ve ranza şeklinde de katkılarımız olacak. Suriye'de yaşanan hadiseleri içimiz yanarak, sızlayarak izliyoruz. Bir nebze bir yardım yapabilirsek ne mutlu bize. Oradakiler de bizim kardeşlerimiz, bizim soydaşlarımız, dindaşlarımız. Elimizden geleni yapmak için gayret gösteriyoruz."



YURTKUR olarak sosyal faaliyetlerin içinde bulunmaya gayret ettiklerini dile getiren Bağlama, yardım paketlerinin içerisinde gıda, giyim, temizlik ürünleri, mutfak eşyaları, battaniye, yatak, yorgan, yastık gibi malzemelerin bulunduğunu aktardı.



Bağlama, öğrencilerin kampanyaya yaklaşımının çok sevindirici olduğunu ifade ederek, bu anlamda çok ciddi destek olduklarını söyledi.



"Bu çalışmada yer almaktan çok mutluyuz"



Kampanyaya katkı sağlayan Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Semra Erden de Halep için Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde çalışmalar yapıldığını belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:



"Bu çalışma içerisinde yer almaktan çok mutluyuz. Çünkü orada birçok insan hayatını devam ettirmek için yardıma muhtaç. Biz de bu yardımları elimizden geldiğince kendimiz açısından yapmak istiyoruz. Şu anda belki yeterli olmayacak ama bir yerden başlamak ve devam etmek zorundayız. Biz de bunu ilk yapanlardan olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Umarım çalışmalar devam eder, tüm ülke olarak buna devam ederiz ve oradaki insanlara gerçekten yardımımız dokunur."



Yardımların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'nın tırlarıyla en kısa sürede yola çıkarılması planlanıyor.