Üniversite Öğrencilerinden Eğitime Destek

Siverek ilçesinde yaşayan üniversite öğrencileri, kırsaldaki okulların tadilatını yaparak eğitime destek sunuyor.



Bir süre önce sosyal medya üzerinde, "Siverek Elden Ele Eğitim ve Kültür platformu" kuran üniversitesi öğrencileri, kırsal Mahallerdeki okullarla iletişime geçerek ihtiyaçlarını belirledi.



Platform üyeleri, kendi aralarında toplandığı ve hayırseverlerden temin ettikleri maddi destekle Yalankoz Mahallesi İlkokulunun genel temizliğini yaptı, camları değiştirerek sınıfları boyadı.



Platform sorumlusu Hakan Kurağ, yaptığı açıklamada Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu, arkadaşlarıyla tatil günlerini verimli bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.



Eğitime destek sunmaya çalıştıklarını belirten Kurağ, "Bizler, ilçeye geldikten sonra eğitimcilerimizle bir araya geldik. Fikir alışverişinde bulunduk, kırsal kesimde ki okulların durumunu öğrendik. Eğitimcilerimiz bize Yalankoz köyünü önerdiler aynı gün köye geldik, önce sorun tespitini yaptık. Okulun camları yoktu naylonla kapatılmıştı, daha sonra esnaflarımızdan destek alarak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle okulu onarmaya ve boyamaya başladık. Bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.



Mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı üniversiteli gençlere teşekkür etti.