Üniversite Öğrencilerinden Anlamlı Yardım

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Felsefe Topluluğu öğrencileri, köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.



Öğrenciler, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında topladıkları yardımı Muradiye ilçesindeki 155 öğrenciye dağıttı.



YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yaptığı yardımın çok anlamlı bulduğunu belirtti.



Bu tür yardımların çok değerli olduğunu vurgulayan Rektör Battal, "Öğrencilerimiz kendilerine yakışır bir etkinlik yapıyorlar. Köy okulundaki kardeşlerine kırtasiye yardımı yapmaları hem örnek olması açısından hem de ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmamaları bakımından önemlidir." dedi.