Üniversite Öğrencileri İlkokulu Boyadı

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, "Sosyal sorumluk kampanyaları" dersi kapsamında Bozkuş köyündeki ilkokulun sınıflarını boyadı.



Halkla İlişkiler Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri Sedanur Tunabaşı ve Şükrü Şengül, ders kapsamında geliştirdikleri "Bir damla boya bin damla umut" projesiyle ilk olarak, milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşme sonucu belirlenen merkeze bağlı Bozkuş köyündeki ilkokula giderek okulun ihtiyaçlarını tespit etti.



Boyanacak sınıfların planının hazırlanmasının ardından 10 gün sonra okulda boyama işine girişen üniversite öğrencileri, kendilerinin temin ettikleri boyalar ve fırçalar ile okulun tüm sınıflarını boyadı.



6 üniversite öğrencisinin yürüttüğü çalışma 3 günde tamamlandı.



İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü öğrencisi Sedanur Tunabaşı AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun sınıflarını boyayarak yenilemek için 6 kişi köye geldiklerini belirtti.



Bozkuş ilkokulu Müdürü Mukaddes Seyhan da öğrencilerin yapacakları proje kapsamında, sınıfları boyamak için geleceğini duyduklarında çok sevindiklerini belirterek şunları söyledi:



"Okulda 175 öğrenci eğitim görüyor. Sınıfların boyamaya ihtiyacı vardı, uzun zamandır boyanmamıştı. İlk başta okulumuza 2 kişilik bir keşif ekibi geldi. Yapılacak işleri, eksiklikleri not aldılar. '10 gün sonra geleceğiz' dediler. Gerçekten 10 gün sonra bütün malzemeleri ayarladıklarını söylediler.



Ertesi gün kalabalık 6 kişilik bir grupla okula geldiler. Hummalı bir çalışmaya girdi. Okulun sınıflarını ve tuvaletin dış duvarını boyadılar. Daha sonra çocuklara, farklı bir etkinlik olsun diye çarşaflara ve okulun tuvaletin dış duvara renkli boyalarla el bastırdılar. Sınıflarımız çok temiz oldu."



Seyhan, okula yaptıkları katkılardan dolayı üniversite öğrencilerine ayrıca teşekkür etti.