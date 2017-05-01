Üniversite Öğrencileri Çanakkale'yi Gezdi
Kastamonu Üniversitesi Azdavay Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi.
Kastamonu Üniversitesi Azdavay Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi.
Öğretim görevlisi Çağlar Erdoğan eşliğinde geziye katılan 27 öğrenci, Gelibolu Yarımadası, Seyit Onbaşı Anıtı, Kilitbahir, Şehitler Abidesi, Conkbayırı, Arıburnu, Seddülbahir, Namazgah Tabyaları, 57. Alay Şehitliği, Kemalyeri, Şahindere Hastene Şehitliği ve özel müzeleri ziyaret etti.