Üniversite Mezunlarının Protestosu

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Göstericilerin slogan ve pankartlarla gösterisi

Göstericilerin yürüyüşe geçmesi

Göstericilerin başkent Tunus'taki hükumet binası önünde toplanması Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali döneminde, siyasi görüşleri nedeniyle işlerinden uzaklaştırılan üniversite mezunu bir grup, hükumetin kendilerine verdiği sözü tutmamasını protesto etti. Protestocular ellerinde pankartlarla, slogan atarak Başkent Tunus'taki hükumet binasına yürüdü.