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Üniversite Mezunlarının Protestosu

Üniversite Mezunlarının Protestosu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin slogan ve pankartlarla gösterisi Göstericilerin yürüyüşe geçmesi Göstericilerin başkent Tunus'taki hükumet binası önünde toplanması Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali döneminde, siyasi görüşleri nedeniyle işlerinden uzaklaştırılan üniversite mezunu bir...

Üniversite Mezunlarının Protestosu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin slogan ve pankartlarla gösterisi
Göstericilerin yürüyüşe geçmesi
Göstericilerin başkent Tunus'taki hükumet binası önünde toplanması Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali döneminde, siyasi görüşleri nedeniyle işlerinden uzaklaştırılan üniversite mezunu bir grup, hükumetin kendilerine verdiği sözü tutmamasını protesto etti. Protestocular ellerinde pankartlarla, slogan atarak Başkent Tunus'taki hükumet binasına yürüdü.

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