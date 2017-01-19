Üniversite Kütüphanesi Açılışa Hazır

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, kütüphane binası inşaat çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığını ve yakın bir zamanda faaliyete geçeceğini belirtti.



Ağırakça, yaptığı açıklamada, tam donanımlı bir bilgi merkezi özelliğine sahip kütüphanede okuma salonu, elektronik kaynaklar araştırma salonu, kitap arşivi, cilt atölyesi, tamir atölyesi, süreli yayınlar okuma bölümü, sessiz çalışma odası, sergi alanı, müze ve seminer salonu bulunduğunu bildirdi.



Akademik ve bilimsel alanlarda yapacakları atılımlar için kararlı adımlar attıklarını belirten Ağırakça, kütüphanenin modern kütüphaneciliğin gereksinimlerini en yüksek düzeyde sağlayan ve tüm alanlarda bilgi hizmeti verebilecek evrensel çapta bir yer olacağını kaydetti.