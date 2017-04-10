Üniversite ile Tüibatk Ulakbim Arasında Pardus Protokolü
TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli İşletim Sistemi Pardus’un yaygınlaşması çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilk kez Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yaygın ve etkin kullanımı için TÜBİTAK ULAKBİM ile protokol imzalandı.
TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli İşletim Sistemi Pardus'un yaygınlaşması çalışmaları kapsamında Türkiye'de ilk kez Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yaygın ve etkin kullanımı için TÜBİTAK ULAKBİM ile protokol imzalandı.
Pardus Dönüşüm için işbirliği protokolü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil ve ULAKBİM Müdürü M. Mirat Satoğlu arasında imzalandı. Protokol kapsamında Pardus ve açık kaynak alt projeleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde uygulanması ve sistem güvenliği konularında iş birliği gerçekleştirilecek.
Dönüşümü yapılan ve PARDUS kullanmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, Şanlıurfa Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aydın Didim Devlet Hastanesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmit Belediyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (5 merkez ve 40 İl Müdürlüğü) yer alıyor. - MUĞLA