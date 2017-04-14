Üniversite Hastanesi "A Grubu"Na Yükseldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinin "A Grubu" statüsüne yükseldiği bildirildi.



SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Cahit Polat, yaptığı açıklamada, Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı ile Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı tarafından karne kriterleri yönünden değerlendirmeye alınan hastanenin, başarılı görülerek "B Grubu"ndan "A Grubu" statüsüne yükseltildiğini belirtti.



Tüm yönetim süreçlerinde kaliteye önem veren, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst seviyede olmasını isteyen bir yönetim anlayışıyla bugünlere geldiklerini dile getiren Polat, 26 Ağustos'ta bünyelerine katılan Elazığ Askeri Hastanesi ile 3 yerleşkeye yayılan hastanenin, güçlü ekibi sayesinde, yeni yapılanma döneminde geride kalan 10 ayda birçok başarılı çalışmaya imza attığını ifade etti.



Bu arada, Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanı Mehmet Karataş da SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Polat'ı ziyaret ederek, hastanenin elde ettiği başarıdan dolayı kendisine plaket takdim ederek kutladı.