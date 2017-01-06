Üniversite Adayları Kahvaltıda Buluştu

Şereflikoçhisar ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.



İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Yiğit, lise mezunu olup üniversiteye hazırlanan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kursları düzenlediklerini söyledi.



Bu öğrencileri kahvaltıda bir araya getirmek istediklerini dile getiren Yiğit, "10 Ekim'de başlayan kurslara üniversite adayları büyük ilgi gösteriyor. Şereflikoçhisar olarak destekleme ve yetiştirme kurslarında hep bir adım önde olduk." dedi.



Bu yıl yapılacak üniversite sınavlarında kursa katılan öğrencilerden başarılı sonuçlar beklediğini belirten Yiğit, öğrencilere başarı diledi.



Kahvaltıya Belediye Başkanı Ferda Polat ile ilçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan katıldı.