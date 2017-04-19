Universal Japonya Stüdyoları'ndan "Minyonlar" Temalı Eğlence Alanı

Universal Japonya Stüdyoları, animasyon film karakterleri "Minyonlar" temalı dünyanın en büyük eğlence alanını açtı.



Kyodo ajansının haberine göre, Osaka eğlence parkında, 8 bin 400 metrekare alan üzerine kurulan Minyon Park, yaklaşık 92 milyon dolara mal oldu.



Parkta, "Despicable Me Minion Mayhem" adı verilen bir sokak gösterisi ve turun yanı sıra mağazalar ve yemek alanı bulunuyor.



Yerel televizyon siması Shofukutei Tsurube, açılış töreninde konuklara ve medya mensuplarına yaptığı konuşmada, "Park, birinin, Minyonların dünyasının tadını çıkarabileceği tek yer." dedi.



Törene "Çılgın Hırsız" filmindeki minik sarı yaratıkların yaklaşık bin 500 hayranı davet edildi.



Osaka'nın kordon alanındaki Universal Japonya Stüdyolarını işleten USJ Co., 2014'te de "Harry Potter" temalı bir eğlence alanı açmıştı.