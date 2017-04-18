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United Havayolları'nın Sahibi Olan Şirketin Net Karı Azaldı
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United Havayolları'nın Sahibi Olan Şirketin Net Karı Azaldı

NEW ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Havayollarının sahibi olan United Continental Holdings'in (UCH) bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin arttığı, net karının ise azaldığı bildirildi.

United Havayolları'nın Sahibi Olan Şirketin Net Karı Azaldı

NEW ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Havayollarının sahibi olan United Continental Holdings'in (UCH) bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin arttığı, net karının ise azaldığı bildirildi.

UCH'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın ilk üç ayına göre, yüzde 2,8 artarak 8,42 milyar dolara ulaştı. 2016'nın ocak-mart döneminde firmanın geliri 8,19 milyar dolar olmuştu.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karının ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 69,3 düşerek 96 milyon dolara gerilediği belirtildi. Firma, 2016'nın ilk üç ayında 313 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Ayrıca, firmanın hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 1,23 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,41 dolara düştü.

Geçen hafta, Chicago'dan Louisville kentine gitmek için United Havayolları uçağına binen Dr. David Dao, uçaktan inmeyi reddedince güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmış ve şirket kamuoyundan sert tepkilerle karşılaşmıştı.

Cumartesi günü de evlenmek için ABD'den Kosta Rika'ya gitmekte olan bir çift, "kendi koltuklarında oturmadıkları" gerekçesiyle, United Havayolları tarafından uçaktan indirildi.

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