United Hava Yolları, Yolcusunu Sürükleyerek Çıkardı

ABD'nin en büyük havayolu şirketi United Hava Yolları'nın Chicago'dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine gitmek için çifte bilet sattığı 4 yolcu sonraki uçuş için ikna edilemeyince polisler tarafından zorla uçaktan indirildi.



United Airlines çifte bilet sattığı yolcuyu inmeye ikna edemeyince polisler yerde sürükleyerek uçaktan attı. Uçağın içerisinde yaşanan bu olay diğer yolcular tarafından telefonları ile kayıt altına alındı. Amerikan şirketin koltuk kapasitesinin üzerinde rezervasyon yaptığı için 4 yolcunun mağdur edildiği açıklandı. Yolcular ise Amerikan Polisi tarafından uçaktan sürüklenerek indirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 3 polisin, kendi koltuğunda oturan bir adamın uçaktan inmesini istediler. Yolcu uçaktan inmek istemeyince aralarında gerginlik yaşandı. Polisler, mağdur adamı zorla yerinde kaldırmak istedi. Ardından yerinden kalkmak istemeyen yolcunun kafasını kol dayanağına çarptı. Daha sonra tüm yolcuların gözü önünde adamı çıkışa kadar koridor boyunca yerde sürüklediler. Bu anlar ise yolcular tarafından kayıt altına alındı.



United Hava Yolları CEO'su Oscar Munoz, yaşanan olay için üzgün olduğunu aktardı. Yerlerinden kaldırılan yolcular için özür dileyen Munoz, acil ve detaylı bir şekilde olayda inceleme başlatıldığını belirtti. Munoz, konunun aydınlatılması ve çözülmesi için görüntülerdeki yolcu ile irtibata geçmek istediklerini ifade etti. - CHICAGO