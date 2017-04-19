United Continental'ın Kârı Yüzde 69 Azaldı
ABD'li havacılık devi United Continental'ın birinci çeyrek karı yüzde 69 azalışla 96 milyon dolara geriledi.
ABD'li havacılık devi United Continental'ın birinci çeyrek karı yüzde 69 azalışla 96 milyon dolara geriledi. Düşüşte yakıt, bakım ve iş gücü maliyetlerinde yaşanan artış etkili oldu.
Kaynak: Dunya.com
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