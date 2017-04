United Airlines Yolcusunu Yaka Paça Dışarı Attı

United Airlines'a ait bir uçakta yolculardan birinin yaka paça dışarı atılırken çekilen görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Pazar gecesi yaşanan olayda koltuk kapasitesinin üzerinde rezervasyon yapan yolcuların uçağı terk etmeleri istendi. Gönüllü çıkmayınca görevliler bazı yolcuları zor kullanarak dışarı çıkardı. Şirket olay sonrası sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. Olaya karışan bir güvenlik görevlisinin gerekli prosedür şartlarına uymadığı gerekçesiyle işine son verildiği bildirildi.



https: //t.co/gpo54cnPp5 Will NEVER fly united now #unitedAIRLINES pic.twitter.com/QniM7t4m64— Soqui Mahoney (Smahoney01) April 10, 2017



