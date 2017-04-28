United Airlines, Yolcularını İkna Edebilmek İçin 10 Bin Dolar Teklif Edecek

Amerikan havayolu şirketlerinden United Airlines, gündeme oturan skandallarından sonra imajını tazelemek için çalışmalara başladı.



Şirket, yolcu kapasitesinin üzerinde rezervasyon alınan uçuşlarda, başka bir seferle gitmeyi kabul edenlere 10 bin Dolar ödemeyi planlıyor.



Bu adım, rakip firma Delta Havayolları'nın benzer bir yol izleyeceğini duyurmasının ardından geldi.



Müşteri memnuniyetini geri kazanmaya çalışan United Airlines, kaybolan bagajlar için de haziran ayından itibaren, sorgusuz sualsiz bin 500 Dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.



Yaklaşık üç hafta önce, koltuk sayısından fazla bilet satılan uçuşta bir yolcunun zorla uçaktan indirilişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Söz konusu yolcu gönüllü olarak uçaktan inmeyince güvenlik görevlilerince darp edilmiş, iki dişi ve burnu kırılmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin daha sonra benzerleri de sosyal medyada dolaşmaya başladı.



United Airlines'a ağır fatura kesen bu skandal sonrasında şirketin hisse değeri düşmüştü. Firma, seferini iptal eden veya kaçıran yolcuların koltukları için yolcu kapasitesinden yüzde 3 oranına kadar daha fazla bilet satabiliyor. Şirket yetkilileri bu uygulamanın da gözden geçirileceğini söylüyor.