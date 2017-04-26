United Airlines'te Bu Kez Tavşan Krizi Yaşanıyor

ABD'de son dönemlerde adı skandallara karışan United Airlines'te kargo bölümüne taşınan 90 santimetre boyundaki tavşan öldü. Havayolu şirketi, Simon adlı tavşanın ölümü nedeniyle "üzgün" olduklarını belirterek, olayla ilgili inceleme başlattı.



United Airlines Havayollarının Londra-Chicago seferini yapan yolcu uçağında kargo kısmında taşınan dev tavşanın ölmesi üzerine şirket inceleme başlattı. 90 santimetre uzunluğundaki Simon adlı dev tavşan, Londra Heathrow Havalimanından kalkan ve Chicago's O'Hare Havaalanına inen uçağın kargo bölümünde ölü bulundu. 10 aylık dev tavşanın yeni sahibi olan ünlü bir kişiye ulaştırılmak için yola çıktığı öğrenildi. Bir süredir zor zamanlar yaşayan United Airlines Havayolu, Simon'un ölümü için "üzücü" açıklamasında bulundu. Amerikan havayolları şirketi yetkilisi, "Bu haberi duyduğumuz için çok üzgünüz. Bizimle seyahat eden tüm hayvanların güvenliği ve refahı, United Airlines ve PetSafe ekibimiz için son derece önemlidir" dedi. Yetkili, hayvanın sahibi ile iletişim kurduklarını ve yardım teklif ettiklerini, aynı zamanda bu konuyu incelediklerini belirtti.



ABD Ulaştırma Bakanlığının 2015 yılı verilerine göre ülkedeki çeşitli havayollarında 35 hayvanın öldüğü ve bunların 14'ünün United Airlines'a ait uçaklarda görüldüğü kaydedildi. United Airlines'a ait uçaklarda 9 hayvanın da yaralandığı belirtildi. Yıl boyunca United Havayolu şirketinin 97 bin 156 hayvan taşıdığı, bu oranlara göre her 10 bin hayvandan 2.37'sinin uçuş sırasında kaza geçirdiği öğrenildi. 2015 yılı verilerinin Amerikan havayollarının bu konudaki en yüksek oranı kapsadığı vurgulandı. - WASHINGTON