United Airlines'tan bir skandal daha: Uçaktaki yolcuyu akrep soktu

Bir yolcuyu zorla uçaktan indiren United Airlines bir başka skandala daha imza attı. Houston'dan Calgary'e giden United Airlines uçağına binen Richard Bell adındaki bir yolcunun akrep tarafından ısırıldığı iddia edildi. Business Class'ta yolculuk eden Bell'in karısı Linda tarafından dile getirilen iddiaya göre, eşi yemek yerken yukarıdan aşağıya düşen bir akrep adamı kafasından soktu. Zehirli akrebin sokmasıyla yerinden sıçrayan Bell'in yardımına uçuş görevlilerin koştuğu belirtildi. Uçakta bulunan yolculardan biri Richard Bell'e zehre karşı bir ilaç verdi.



Uçak iniş yaptıktan sonra Richard Bell'e ilk yardım ekibinin müdahale ettiği ve herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Linda Bell havayolu şirketinin yetkililerinin kendisinden ve eşinden özür dilediğini ve hatalarını telafi etmek istediklerini söylediklerini ifade etti. Ancak Linda Bell, havayolu şirketi tarafından yapılan teklifin detaylarını açıklamadı.

UNITED AIRLINES SKANDALI



Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay geçen pazar günü United Havayolları'nın 3411 sefer sayılı uçuşu sırasında O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşanmıştı. Chicago'dan Louisville kentine gitmek için bilet alan yolculardan David Dao, teklif edilen 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca bilgisayar tarafından belirlenen diğer 3 yolcu ile uçaktan indirilmek istenmişti. Doktor olduğunu ve randevulu hastaları olduğu için uçaktan inmeyi reddeden Dao, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı. Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmıştı.