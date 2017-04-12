United Airlines Skandalı Milyonlarca Dolar Zarara Yol Açtı

ABD'de United Airlines uçağından Asya kökenli bir yolcunun zorla indirilirken çekilen videosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Chicago'dan Louisville'e uçmak için kalkışa hazırlanan uçakta, fazla bilet satılması nedeniyle yaşanan yer sıkıntısı sonucunda bir yolcunun yerde sürüklenerek uçaktan atıldığını gösteren 50 saniyelik video, Twitter'da aynı gün içinde 16 bin kez paylaşıldı.



Yolcunun sürüklenerek uçaktan atıldığına dair görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından şirketin CEO'su Oscar Munoz'un yayımladığı mektup, bu öfkeyi daha da körükledi.



United Airlines'ın piyasa değeri dünkü işlemler sonucunda 250 milyon dolar azaldı.



Güne sert bir düşüşle başlayan ve açılış saatlerinde yüzde 4'lük değer kaybı ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar azalan United Airlines hisseleri, şirketin CEO'su Oscar Munoz'un mektup sonrası özür dilemesi üzerine toparlanarak günü yüzde 1 oranında kayıpla tamamladı.