United Airlines Hisseleri 'Sürüklenen Yolcuyla' Düştü

Sosyal medyada bir yolcunun sürüklenerek uçaktan atıldığına dair görüntülerin tepki çekmesinin ardından Amerikan havayolu şirketi United Airlines'ın hisselerinde satış dalgası yaşandı.



New York Borsası'nın Salı sabahı açılmasının ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 3.3 değer kaybetti.



Böylelikle United Airlines'ın hisse başına değeri 69.17 dolara indi.



Şirketin piyasa değeri 750 milyon dolar azaldı.



United Airlines hisseleri, S&P 500 endeksinin en kötü performans gösteren hisseleri oldu.



Bloomberg'in Amerikan havayolları endeksinde en büyük düşüşü böylelikle United Airlines yaşamış oldu.



Mektup hissedarları endişelendirdi



ABD'de Asya kökenli bir yolcunun uçaktan sürüklenerek atıldığına dair görüntüler ilk çıktığında, şirketin hisselerinin Pazartesi günü yüzde 1 yükselerek çok büyük bir tepki verilmediği görülmüştü.





Ancak daha sonra yolcunun yüzünün kan içinde olduğu görüntülerin paylaşılması ve United Airlines şirketinin CEO'su Oscar Munoz'un personelini savunan bir mektup yazması, bugün hisse senetlerinde düşüşün yaşanmasına neden oldu.





Finansal uygulamalar için sosyal medyayı takip eden LikeFolio şirketinden Andy Swan, CNBC'ye yaptığı açıklamada, CEO'nun yanıtının 'ateşe benzinle gitmek' olduğunu söyledi.







Swan, CEO'nun mektubunun ardından hissedarların şirketin krizi yönetmekte başarısız kaldığı korkusuna kapıldığını aktardı.



Munoz'un mektubuyla sosyal medyada United adının geçtiği yorumların 2-3 katına çıktığını söyleyen Swan, böyle 'krizin yeniden başladığını' belirtti.



Şirketin CEO'su Munoz, şirket çalışanlarına yolladığı e-postada uçaktan atılan yolcunun kavgacı tavırlar sergilediğini iddia ederek, "Yolcu koltuğundan kendi rızası ile kalkmayı reddederek uçuş ekibine havalimanının güvenlik görevlilerini çağırmaktan başka şans bırakmadı" demişti.





Munoz ise böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduğunu ancak uçakta havayolu personeline yer kalmadığı durumlarda yolcuların başka bir sefere aktarılmasının 'standart bir uygulama' olduğunu söylemişti.