United Airlines Çifte Bilet Sattığı Yolcuları Sürükleyerek Uçaktan Attı

Amerikan United Havayolları'nda , bilet iptallerine karşı uçak doluluğunu korumak için uygulanan ve overbook olarak bilinen çifte bilet satışı skandalla sonuçlandı.

4 YOLCU ZORLA İNDİRİLDİ

Chicago uçağında 4 yolcunun fazla olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, önce gönüllü inmek isteyenlere 800 dolar tazminat ödeyeceğini duyurdu. Ancak uçakta kimse gönüllü olmayınca seçilen 4 yolcu zorla uçaktan indirdi.

YERDE SÜRÜKLEDİLER

Tek oturan ve doktor olduğunu söyleyen bir yolcu ise inmemekte direndi. Talihsiz adam, polis nezaretinde şirketin güvenlik görevlilerince darp edilip, yerde sürüklenerek zorla uçaktan indirildi.

SADECE REZERVASYON İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

United'ın 3411 uçuş sayılı uçaktaki olay diğer yolcular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Havayolundan yapılan açıklamada "Fazla rezervasyon için özür dileriz" denildi.