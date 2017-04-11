United Airlines Ceo'su: Personel Görevini Yaptı

ABD'de bir yolcunun yaka-paça uçaktan indirildiği görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından ABD'li United Airlines şirketinin CEO'su Oscar Munoz, personeli savundu.



Munoz, şirket çalışanlarına yolladığı e-postada uçaktan çıkartılan yolcunun kavgacı tavırlar sergilediğini iddia etti ve "Yolcu koltuğundan kendi rızası ile kalkmayı reddederek uçuş ekibine havalimanının güvenlik görevlilerini çağırmaktan başka şans bırakmadı" dedi.





Munoz, böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduğunu ancak uçakta havayolu personeline yer kalmadığı durumlarda yolcuların başka bir sefere aktarılmasının 'standart bir uygulama' olduğunu söyledi.





ABD uçağındaki yolcu neden yaka paça indirildi?



Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayda, havayolu personeline yer açmak için dört yolcudan uçaktan inmeleri talep edilmiş, yolculardan birinin uçağı terk etmek istememesi üzerine ise yolcu uçaktan yerlerde sürüklenerek çıkartılmıştı.





Kendisini uçaktan indirmek isteyen yetkililere "Uçaktan inmiyorum. Ben doktorum ve yarın sabah görmem gereken hastalarım var" dediği öğrenilen yolcunun, kimliği ve mesleği henüz teyit edilmedi.





Chicago Havacılık Departmanı ise olaya dahil olan üç havalimanı güvenlik görevlisinden birinin zorunlu izne çıkarıldığını açıkladı.