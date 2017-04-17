United Airlanes'ta Bu Kez Bir Çift Uçaktan İndirildi

United Airlanes'ta bu kez balayı için Kosta Rika'ya gitmek isteyen bir çift uçaktan indirildi.



United Airlanes'ta geçtiğimiz günlerde Vietnam kökenli ABD vatandaşı Dr. David Dao uçaktan darp edilerek indirilmiş, görüntüler ise büyük yankı uyandırmıştı. United Airlanes'ta bu sefer balayı için Houston'dan Kosta Rika'ya gitmek isteyen Michael Hohl ve Amber Maxwell çifti uçaktan indirildi. Meydana gelen tartışma sonrası çift Marshall Havaalanı'nda indirildi. Ertesi gün farklı bir havaalanından yer ayırtan çift, bir daha United States'i tercih etmeyeceklerini söyledi.



Michael Hohl yaptığı açıklamada, satın aldıkları koltukta bir adamın uyuyakaldığını ve adamı uyandırmak istemediklerini, boş olan koltuklara yöneldiklerini söyledi. Hohl, "Büyük bir sorun olmayacağını düşündük. Seçtiğimiz koltuklar birinci sınıf koltuklar da değil. Biletlerimizi ekonomik sınıftan aldık. Oturduktan sonra bir görevli bize yaklaştı ve yanlış koltuklarda oturduğumuzu, oturduğumuz koltukların sınıfını yükseltip yükseltmeyeceğimizi sordu. Aksi takdirde satın aldığımız koltuklarda oturmamız söylendi" diye konuştu.



United Airlanes ise konuya ilişkin, "Çalışanlarımız, çiftin koltuk derecesini yükseltmek istedi ancak çift bu uçuş talimatlarını kabul etmedi" açıkalamasını yaptı. - HOUSTON