UNIQ İstanbul & Vega Ice işbirliği ile geçtiğimiz yıl açılışını yapan ve kışı güzelleştiren UNIQ Winter Tales, kapılarını açıyor ve eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor.



"Kış hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı." dedirten Türkiye'nin en büyük açık hava buz pisti, kış dönemi boyunca gündüz ve geceleri (10: 00-22: 00) İstanbullulara muhteşem anlar yaşatacak.



"Şehrin içinde ağaçlarla iç içe, 1200m²'lik geniş, sakin ve nezih bir alanda doya doya buz paten ve kızak keyfini sunan pistte şarkıların ritmi patenleri hareketlendirecek.



Uygun fiyatıyla da herkesin bu deneyimi yaşamasına fırsat veren buz pistinde Vega Ice, profesyonel buz pateni ekibi ve antrenörleriyle sizi bekliyor olacak."