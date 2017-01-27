Ünilig Masa Tenisi Müsabakaları Ordu'da Başladı

Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) 2016-2017 Sezonu Masa Tenisi E Grubu müsabakaları, Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.



Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakaların açılışına ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ercüment Erdoğan, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Karşılaşmaların ODÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yarılgaç, "Ordu Üniversitesi olarak bugüne kadar basketbol, voleybol, boks gibi birçok sportif etkinliğe ev sahipliği yaptık. Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte biz de bu tür etkinliklere destek olmaya devam ediyoruz. Bugün de ÜNİLİG kapsamında 15 üniversiteye ev sahipliği yaparak masa tenisini geliştirmek amaçlı gençlere örnek olacak bir tertibin içerisindeyiz. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan da oldukça mutluyuz. Bu tür sportif etkinliklerin hem gençlerimize hem ilimize hem bölgemize katkı sağlayacağını umuyoruz. Katılımcı bütün üniversitelere başarılar diliyor, karşılaşmaları yöneten hakemlerden öğrencilerimizin antrenörlerine kadar herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Erkeklerde 10, bayanlarda 5 takımın karşılaşacağı müsabakalar 29 Ocak'ta sona erecek. - ORDU