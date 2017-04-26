Unilig Finalleri Bornova'da
ÜNİVERSİTELER Spor Ligi'nde (Unilig) kadınlar ve erkekler basketbol finalleri yarın Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde başlayacak.
ÜNİVERSİTELER Spor Ligi'nde (Unilig) kadınlar ve erkekler basketbol finalleri yarın Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde başlayacak.
1 Mayıs'a kadar sürecek finallerde kadınlarda Akdeniz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, İstanbul Ticaret, Yaşar, Kocaeli, Samsun 19 Mayıs, Giresun ve Fırat, erkeklerde ise Beykent, Mersin, Yaşar, Atatürk, İstanbul Teknik, Sabancı, Akdeniz ve Giresun Üniversiteleri şampiyonluk mücadelesi verecek. Maçlar 2500 kişilik ana salonunun yanı sıra 250 kişilik Hüseyin Beşok Antrenman Salonu'nda oynanacak. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Üniversite kenti olan Bornova'nın Üniversiteler Spor Ligi finallerine ev sahipliği yapması çok anlamlı. Organizasyonun aksaksız geçmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İzmir