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Unilever'in Satışları Beklentilerin Üzerinde
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Unilever'in Satışları Beklentilerin Üzerinde

Analistlerin yüzde 2 beklentilerine karşın Unilever'in birinci çeyrek satışları yüzde 2.9 artışla beklentileri aştı.

Unilever'in Satışları Beklentilerin Üzerinde

Analistlerin yüzde 2 beklentilerine karşın Unilever'in birinci çeyrek satışları yüzde 2.9 artışla beklentileri aştı.

Kaynak: Dunya.com

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Unilever
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