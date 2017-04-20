Unilever'in Satışları Beklentilerin Üzerinde
Analistlerin yüzde 2 beklentilerine karşın Unilever'in birinci çeyrek satışları yüzde 2.9 artışla beklentileri aştı.
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