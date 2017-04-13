İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, Hızlı Tüketim Sektörü'nün dev şirketlerinden Unilever'in üst düzey yöneticileri ile öğrencileri buluşturuyor!







14 Nisan Cuma günü İTÜ Maçka Kampüsü'nde gerçekleşecek olan Unilever ile Sektörün İçinden, yöneticilerle birebir iletişim imkanı sağlayarak kariyer planlamada yol göstermekle kalmıyor, vaka analizi çalışmaları ile yaratıcılığınızı geliştirme fırsatı da sunuyor. Üstelik vaka çalışmalarında başarılı olan öğrenciler Unilever yöneticileriyle kahvaltıda bir araya gelip, sohbet etme şansı bulacak!



Siz de bu deneyime ortak olup, iş hayatına bir sıfır önde başlamak istiyorsanız hemen www.ituemk.org 'a tıklayın ve başvurun!



*Organizasyonda üniversite ve bölüm kısıtlaması yoktur.



*Şirket tarafından yapılacak elemenin ardından seçilen katılımcılara telefon yoluyla ulaşılacaktır.







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : İTÜ İşletme Fakültesi



Mekan Adresi : C101 Amfisi Başlangıç Saati : 14.04.2017 09: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Unilever ile Sektörün İçinden



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır