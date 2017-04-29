Unikop Patent 2017'de 123 Buluş Sergilendi

Konya Endüstri Zirvesi ile birlikte düzenlenen KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Patent 2017 etkinliğini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ziyaret etti.



Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya Endüstri Zirvesi kapsamında 4 önemli fuarı birden gerçekleştirildiğini belirterek, "Yine KOP bölgesinde 11 üniversitemizin iş birliğiyle UNİKOP Patent 2017 Fuar etkinliğini de bu yıl ilk defa burada gerçekleştiriyoruz. UNİKOP Patent 2017 etkinliği buluş sahipleriyle yatırımcıları bir araya getirerek, önemli bir işlevi yerine getirmiş olacak. Bu büyük organizasyonu, Konya ve Anadolu'da işaret fişeğinin yakıldığının bir delili olarak görüyorum. Bu tür etkinliklerin reel sektörümüze, özelikle KOBİ düzeyindeki üreticilerimize büyük güç kattığını düşünüyorum" dedi.



Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk ise, UNİKOP Patent 2017 etkinliği kapsamında 123 buluşun sergilendiğini, buluş sahipleri ile firmaları bir araya getirmekten duydukları memnuniyetini dile getirdi. Öztürk ayrıca KTO Karatay Üniversitesi olarak öğrencileri sanayi ve ticaretle buluşturmanın yanı sıra, 20 binden fazla üyeye sahip Konya Ticaret Odası üyesi işyerlerinde iş ve staj imkanları ile desteklediklerini söyledi. - KONYA